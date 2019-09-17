الكويت .. وزير الخارجية يدعو القوات المسلحة للإستعداد لمواجهة أي خطر

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

دعا وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي بالإنابة صباح خالد الحمد الصباح، القوات المسلحة إلى الاستعداد لمواجهة أي خطر أو أحداث قد تؤدي إلى زعزعة الأمن في البلاد.



جاء ذلك خلال لقائه قيادات عدد من قطاعات القوات المسلحة الكويتية برئاسة رئيس الأركان .

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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الصباح، تشديده على ضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر والیقظة والاستعداد لمواجھة أي أحداث تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، مھیباً بقادة ورجال القوات المسلحة الكویتیة مضاعفة الجھد والسھر للدفاع عن البلاد من أي مخاطر محتملة.

جددت الكويت، الثلاثاء، تضامنها مع السعودية إثر الهجمات التي طالت منشأتي نفط تابعتين لأرامكو، السبت، مؤكدة أنها تقف ضد كل ما يمس أمن واستقرار المملكة.

إلى ذلك، أفادت الوكالة بأن الاجتماع استعرض الأوضاع والتطورات الراهنة وتداعياتها الخطيرة على المنطقة.

وكان ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أكد في اتصال هاتفي مع ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، مساء الاثنين، إدانته للعمل التخريبي الذي استهدف معملين لأرامكو في بقيق وخريص، مؤكداً تضامن الكويت مع المملكة في مواجهة هذه الهجمات.