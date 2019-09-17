فلاي دبي توفر باقات خاصة بمناسبة اليوم الوطني السعودي

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

أعلنت شركة فلاي دبي للطيران الإماراتية، عن توفير باقات جديدة للسعوديين وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام .

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وقال وكالة وام الإماراتية، أن "عطلات من فلاي دبي" وهي قسم العطلات التابع لشركة فلاي دبي وفرت باقات عطلات خاصة للمسافرين القادمين من المملكة العربية السعودية للإقامة في دبي وزيارة أحدث متنزهاتها الترفيهية وذلك احتفاء باليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وبجسب الوكالة تأتي هذه الباقات الخاصة التي تستمر من 21 سبتمبر وحتى 24 سبتمبر 2019 التزاما من عطلات من فلاي دبي بتوفير خيارات واسعة من برامج العطلات للسياح القادمين من المملكة في هذا اليوم والذي يعكس عمق العلاقات الثنائية وحسن الجوار بين البلدين الشقيقين والتمتع بالعديد من معالم الجذب السياحية في دبي سواء للباحثين عن متعة الشواطئ او التسوق او الترفيه.

وتعد فلاي دبي الخيار المثالي للسائح السعودي حيث توفر أكثر من 150 رحلة اسبوعيا الى وجهاتها المختلفة في المملكة انطلاقا من استراتيجية الناقلة في تسهيل السفر للجميع وكانت الناقلة قد بدأت عملياتها في السوق السعودي في نوفمبر من العام 2010 برحلات يومية الى ابها تبعتها افتتاح وجهات عدة في مختلف مدن المملكة مثل القسيم وجدة والرياض والدمام لتصل اليوم الى 10 وجهات.

وتوفر عطلات من فلاي دبي باقات متكاملة للعطلات تدمج بين أسعار الفنادق وتذاكر السفر التنافسية التي تناسب مختلف المداخيل.