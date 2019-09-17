غوغل تطلق حقيبة ظهر ذكية بالتعاون مع إيف سان لوران

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

أطلقت شركة غوغل حقيبة ظهر ذكية بالتعاون مع شركة إيف سان لوران تحمل العلامة Jacquard، التي تجعل الملابس والإكسسوارات ذكية. وأوضحت الشركة الأمريكية أن حقيبة الظهر الذكية Cit-e تمتاز بعلامة Jacquard المدمجة في حزام الكتف الأيسر لحقيبة الظهر، ويتصل الجزء المزود بشريحة مع تطبيق غوغل Jacquard عن طريق تقنية البلوتوث. وتدعم هذه العلامة العديد من الإيماءات، حيث يمكن المسح عليها لأعلى أو لأسفل أو القيام بالنقر المزدوج، ويتم تنفيذ هذه الإيماءات على حزام الكتف مباشرة، من أجل القيام بالوظائف المختلفة والتواصل مع المساعد الصوتي غوغل آسيستنت. ويمكن للمستخدم استعمال وظيفة My-Day لاستدعاء بيانات الطقس ومدخلات التقويم على الهاتف الذكي، بالإضافة إلى إمكانية تفعيل كاميرا الهاتف الذكي عن طريق الإيماءات أيضاً. وأعلنت غوغل أن الحقيبة تتوفر في متجر إيف سان لوران بسعر يبلغ 995 دولاراً أمريكياً.

