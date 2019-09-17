عاجل.. وكالة أمريكية تفجر مفاجآة مدوية بشأن حادثة بقيق

Advertisements الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 فجر موقع "سي إن إن" مفاجآة مدوية بشأن استهداف معامل آرامكو في مدينة بقيق بالمملكة العربية السعودية. Advertisements وقالت "سي إن إن"، إن هناك احتمالية كبيرة أن الهجوم على معامل أرامكو تم بصواريخ كروز حلقت على ارتفاع منخض مدعومة بطائرات مسيرة انطلقت من قاعدة إيرانية قرب الحدود مع العراق.. هذا يعني أنطلقت من قواعد الحرس الثوري في الأحواز. Advertisements

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