كولومبيا: مجلس الشيوخ يحظر المخدرات في الحدائق والأماكن العامة

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

وافق مجلس الشيوخ الكولومبي على قانون يحظر حمل المخدرات وتعاطيها في المتنزهات والأماكن العامة وقرب المدارس في كافة أنحاء البلاد، بما في ذلك الحد الأدنى المسموح به. وأشاد صاحب المبادرة، السيناتور رودريغو لارا من حزب التغيير الجذري اليميني، بالموافقة على القانون وشدد على أنه بفضل المشروع، وضعت "ثلاثة محظورات رئيسية". وأوضح "يُحظر حمل وحتى تناول الحد الأدنى في الحدائق في كولومبيا، ويُحظر حمل وتعاطي الحد الأدنى في محيط المراكز التعليمية، ويسري الحظر على الملاعب، والمراكز الرياضية، والأماكن الرياضية". ومن جانبه، احتفل وزير الدفاع الكولومبي، غييرمو بوتيرو، بالموافقة على القانون لتماشيه مع "الالتزام برعاية أطفالنا وشبابنا من خلال حماية الأماكن العامة". ويذكر أن جرعة الاستعمال الشخصي من الماريخوانا في هذا البلد لا يجب أن تتجاوز 20 غراماً، في حين أن جرعة الكوكايين غرام واحد فقط. ويشار إلى أن الرئيس إيفان دوكي وقع مرسوماً يسمح للشرطة بمصادرة الحد الأدنى للجرعة في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، ما أثار جدلاً واسعا في البلاد لأنه ينتهك الحريات الفردية عن البعض.

