طالبان تتبنى انفجارين انتحاريين في أفغانستان

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن انفجارين في أفغانستان اليوم الثلاثاء، قائلةً إنهما أوديا بحياة العشرات. وذكر المتحدث باسم الحركة أن الهجومين الانتحاريين استهدفا قوات الأمن الأفغانية. وقالت الشرطة ومسؤولون طبيون، إن "الانفجارين وقعا في العاصمة كابول، وإقليم باروان وسط البلاد وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصاً وإصابة 45 آخرين". ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي عن انفجار إقليم باروان، إن انتحارياً فجر نفسه خارج منطقة كانت تشهد تجمعاً انتخابياً للرئيس الأفغاني أشرف غني في باروان وسط البلاد، ما أدى إلى سقوط 24 قتيلا على الأقل و32 جريحاً. ومن جهته، قال مدير مستشفى باروان عبد القاسم سانغين إن "الحصيلة تتضمن نساء وأطفالاً".

