10 قتلى من ميليشيات موالية لإيران في شرق سوريا

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

قتل عشرة مقاتلين عراقيين موالين لإيران، اليوم الثلاثاء، بعد غارات لطائرات حربية مجهولة على البوكمال في شرق سوريا الحدودية مع العراق، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن "الغارات استهدفت ثلاثة مواقع للحرس الثوري الإيراني، ومجموعات موالية لها في ريف دير الزور الشرقي، في ضربات جاءت بعد نحو عشرة أيام من غارات مماثلة لم تتضح هوية الطائرات التي نفذتها، وتسببت بمقتل 18 مقاتلاً، بينهم إيرانيون، في المنطقة ذاتها".

