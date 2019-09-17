باكستان تسحب قراراً يوجب ارتداء التلميذات الحجاب

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
سحبت السلطات في شمال غرب باكستان، قراراً ينص على وجوب ارتداء تلميذات المدارس للحجاب، بعد معارضة المجتمع المدني، وضجة على وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت حكومة إقليم خيبر باختونخوا المحافظ، أصدرت أمس الأثنين، قراراً تطلب فيه من المدارس التأكد من تغطية التلميذات لأجسادهن بالبرقع أو الحجاب. وقال وزير التعليم الإقليمي ضياء الله بانجاش، إن القرار اتخذ لحماية الفتيات من التحرش الجنسي، والتأكد من ظهورهن بصورة محتشمة. وقال: "نريد أن تشعر الفتيات بالأمان، وأن يطمئن الآباء"، مدافعاً عن القرار قبل سحبه اليوم الثلاثاء. ووصف نشطاء حقوق الإنسان، وممثلو المجتمع المدني، ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، الخطوة بالقمعية، وتُذكر بحكم طالبان. وكانت طالبان الباكستانية تحكم أجزاء من الإقليم، القريب من الحدود مع أفغانستان، لسنوات، أين فجرت المئات من مدارس الفتيات.
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