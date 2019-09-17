محكمة هولندية تدرس دعوى ضد رئيس الأركان الإسرائيلي السابق

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

تراجع محكمة هولندية، اليوم الثلاثاء، طلباً للنظر في دعوى مدنية تطالب بتعويض من رئيس الأركان الإسرائيلي السابق،بيني غانتس، الذي ينافس رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو في انتخابات الكنيست اليوم، وفق ما جاء في موقع "i24" الإسرائيلي. وستعقد الجلسة في محكمة جزئية هولندية، تلبيةً لدعوى هولندي من أصل فلسطيني مستنداً الى قوانين "الاختصاص القضائي العالمي" في هولندا. ويطالب إسماعيل زيادة بـ 600 ألف يورو تعويضاً عن استشهاد 6 من أفراد عائلته، هم والدته و3 إخوة، وزوجة أخ وابن أخ، بعد قصف منزل العائلة في مخيم البريج بغزة في 2014. وقدم محامون عن غانتس وشريكه في الاتهام قائد القوات الجوية الإسرائيلية السابق عمير إيشيل طلباً لرفض القضية، قائلين إن المحاكم الهولندية غير مؤهلة للنظر في الدعوى. وسيؤكد المتهمون أيضاً أنهم يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية لأن الأحداث وقعت عندما كانوا ينفذون مهاماً حكومية. وتنص قوانين الاختصاص القضائي العالمي على أن جرائم الحرب التي تُرتكب في الخارج، يمكن أن تنظر فيها محاكم هولندية إذا كان هولنديون من ضحاياها، ولا يمكنهم التماس العدالة في مكان آخر. وقالت ليسبيث زيغفيلد، محامية زيادة، إنها "ستدفع بأنه لا سبيل للفلسطينيين للوصول إلى المحاكم الإسرائيلية". وأضافت "النظام القضائي الإسرائيلي مغلق أمام الفلسطينيين، خاصةً المنحدرين من قطاع غزة، بمن فيهم موكلي الذي يعتبر أيضاً عدواً".

