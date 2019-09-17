الأردن: تصريحات نتانياهو تهديد للمملكة

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

أكدت الحكومة الأردنية أن "تصريح نتانياهو عزمه فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، وشمال البحر الميت، يعد بمثابة تهديد للأردن، ولعملية السلام ". وقالت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن "الأردن يرفض إعلان نتانياهو عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض سيادة إسرائيل على منطقة غور الأردن، وشمال البحر الميت". ووصفت غنيمات تصريح نتانياهو بـ "بادرة غير مسؤولة لتأجيج الصراع وتصاعد العنف، عدا عن تشكيلها انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، داعيةً "المجتمع الدولي إلى رفضه، ومحذرة من خطورة توظيف القضايا المصيرية لخدمة الدعاية الانتخابية". وأكدت باسم الحكومة الأردنية، أن "مثل هذه الممارسات ستكون عواقبها وخيمة على أمن شعوب المنطقة واستقرارها، وعلى مستقبل عملية السلام برمتها".

