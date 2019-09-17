شكرا لقرائتكم برلمان العراق يرفع الحصانة عن نائب.. والأخير يرد بأغنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صوت مجلس النواب العراقي الثلاثاء على رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي، بطلب من مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة، حنان الفتلاوي بعد أن هاجمها النائب بتغريدات وألفاظ نابية، لانتقادها دوره السياسي خلال لقاء على إحدى المحطات التلفزيونية العراقية، بحسب ما أفاد مراسل العربية.

في المقابل، وبعد التصويت على رفع الحصانة، غرد الشيخ قائلاً: "هديتي للذين صوتوا ضدي في جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء 17 أيلول 2019 لرفع الحصانة، هذه الأغنية التي استمعتُ إليها بعد تصويتكم. أهديها لكم لتستمتعوا بها، وبعدها سأهديكم أغنية أخرى! #شني_هاي گال رفعوا الحصانة عنه گال! خطيَّه.. مساكين أنتم".

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وكانت الفتلاوي، أعلنت قبل أيام أن ثلاثة طلبات وصلت إلى البرلمان لرفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي، فيما أشارت إلى أنها تنتظر رئاسة مجلس النواب للبدء بإجراءات رفع الحصانة عنه.

خلاف وغضب عشائري

يذكر أن أصل الخلاف بين الطرفين يعود إلى أواخر أغسطس، حين هاجم النائب فائق الشيخ بتغريدات وألفاظ نابية، الفتلاوي بعد أن انتقدت دوره السياسي خلال لقاء تلفزيوني.

لكن الخلاف تصاعد بعد أن أصدرت العشيرة التي تنتمي إليها النائبة بيانا قبل أكثر من أسبوعين طالبت فيه الشيخ بتقديم اعتذار علني للفتلاوي، بعد إساءته بكلام يسيء لشرف المرأة العراقية، بحسب تعبيرهم.