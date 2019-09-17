أمير سعودي يعلن إنشقاقه عن النظام ويكشف أسباب الفشل في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – برلين

أعلن أمير سعودي تخليه عن النظام السعودي القائم، مؤكداً أن بلاد الحرمين الشريفين تحولت في عهد بن سلمان “إلى أحد الأذرع الرئيسية لمحاربة الإسلام والمسلمين والعرب في كل مكان”.

وأكد الأمير السعودي خالد بن فرحان آل سعود أن ولي العهد “وضع المملكة تحت تهديد أمني حقيقي وخطير بغزوه الظالم على اليمن.

وقال الأمير المعارض في مقطع فيديو بثه على منصة “يوتيوب”: بن سلمان وراء زيادة شراء الأسلحة في المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية، بنسبة تفوق 112% أي قرابة ثلث الميزانية العامة، مبيناً أن “الإخفاقات العسكرية الخطيرة في عهد محمد بن سلمان لا تتناسب مع حجم الإنفاق على التسلح”.

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في شأن آخر قال الأمير خالد: إن “السبب الرئيسي بالهزيمة في اليمن يعود لخلل في العقيدة العسكرية للجيش لأن العامل الإنساني العسكري السعودي لا يقبل مشروعية هذه الحرب”.

وأضاف: “وضعت المملكة نفسها بتحالفها مع الصغار في موضع العدو الأول لجميع الشعوب العربية والإسلامية” وتابع: “تصاعدت وتيرة الإهانة الترامبية لرمز الدولة والمملكة إلى أن أصبحنا أضحوكة الصغار قبل الكبار عالمياً”.

ووفق قوله فإن “سلبية العائلة الحاكمة من أفعال محمد بن سلمان تهدد بقاءها”، وبناءً على هذا أكد بالقول: “أنشأت حركة سياسية معارضة ستكون نواة للتحول السياسي في المملكة إلى الملكية الدستورية البرلمانية الحرة”.