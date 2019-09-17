الحسن الى باريس لتوقيع بروتوكول تعاون ولقاء نظيرها الفرنسي

تغادر وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ على رأس وفد مرافق الى العاصمة الفرنسية ​باريس​، الثانية فجر غد الاربعاء، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، تشارك خلالها في المؤتمر الثالث للتعاون اللامركزي الفرنسي - اللبناني الذي يعقد في كاركاسون جنوب غرب ​فرنسا​.

وتلتقي الحسن نظيرها الفرنسي ​كريستوف كاستانير​ للبحث معه في العلاقات بين الوزارتين. كما تلتقي وزيرة تناسق المناطق والعلاقات مع السلطات المحلية سيباستيان لوكورنو، وتوقع بروتوكول تعاون يهدف الى تنسيق الجهود الرامية الى تعزيز البلديات اللبنانية وتطويرها.

وكانت الحسن قد التقت صباحا سفير ​النمسا​ ماريان وربا، وتم البحث في العلاقات اللبنانية-النمسوية على المستويات كافة.

وبحثت مع وفد من نقابة تجار الخضر بالمفرق برئاسة سهيل المعبي في المرحلة الاخيرة من تشييد مبنى سوق الخضر في أرض جلول في ​الطريق الجديدة​، والاتفاقية بين ​البلدية​ والنقابة على إدارة السوق.

وأكد المعبي "ان الوزيرة الحسن أبدت تفهما لمطالب التجار واعدة بأنها ستنافش هذا الموضوع اليوم في جلسة مع المحافظ ورئيس المجلس البلدي تتعلق بحقوق اعضاء النقابة ومنها حق ادارة السوق، مبدية تفهما كاملا لاعطائنا حقنا بهذا الموضوع على ان يكون الجواب كاملا هذا الاسبوع".

وسلم المعبي درعا تقديرية الى الحسن.



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