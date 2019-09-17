يونان: نستنكر التمادي في الإقصاء المستمر لأبناء كنيستنا عن الوظائف العامة في الدولة

اشار بطريرك ​السريان الكاثوليك​ الأنطاكي ​مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان​ الى اننا "نسمع الكثير من المسؤولين ال​لبنان​يين ينادون بالسعي الدؤوب للحد من التهميش والإقصاء لأبناء كنيستنا السريانية عن الوظائف العامة والإدارات الرسمية. ولقد هالنا أنه في ​التعيينات​ الأخيرة التي أقرها ​مجلس الوزراء​، لا سيما تعيينات ​المجلس الدستوري​ و​ديوان المحاسبة​، وبعد الوعود التي أطلقتها أعلى سلطة دستورية في البلاد بتعيين أحد أبنائنا من ذوي الكفاية والنزاهة في موقع يستحقه وجدير به، تم إقصاؤنا مجددا لمصلحة المحاصصات الطائفية للطوائف المسيحية الكبرى".

اضاف يونان في بيان "لذا، وبعدما راجعنا الكثير من أبنائنا، ولمسنا أن طاقاتنا الشبابية في تغرب وتهجير متزايد، نستنكر بأشد العبارات التمادي في التهميش والإقصاء المستمر لأبناء كنيستنا عن الوظائف العامة والإدارات الرسمية في ​الدولة اللبنانية​. وندعو جميع المسؤولين، وعلى رأسهم فخامة ​رئيس الجمهورية​ ودولة رئيس مجلس الوزراء ورؤساء الأحزاب والكتل المسيحية، إلى أن يقرنوا وعودهم لأبنائنا الجديرين بالأفعال، وإلا فليتوقفوا عن الادعاءات الواهية وغير الصادقة لمصالح شخصية وأنانيات انتخابية. فنحن لسنا من الطارئين على لبنان، بل من صلب تكوينه منذ ما قبل إعلان دولة لبنان الكبير، ويحق لنا أن ننصف في ظل ما يسمى بالعهد المسيحي القوي".