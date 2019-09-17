الدفاع المدني: إخماد 5 حرائق أعشاب يابسة وبلان في الزهراني والبترون وصور

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وحقل من القصب في البيسارية - الزهراني، وآخر شبّ في أعشاب يابسة في خراج دبعال ومعركة - صور".
وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وإطارات غير صالحة في سهل حنوش - البترون، حريقًا شبّ في بلان وقندول في الحميري - صور، وآخر شبّ في بلان وأشجار من الزيتون في خراج صريفا - صور".
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