اللواء ابراهيم استقبل السفير المصري

استقبل المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ السفير المصري في ​لبنان​ ​نزيه النجاري​ وعرض معه الأضاع العامة وسُبل تعزيز التنسيق بين ​السفارة​ و​الأمن العام​ لا سيما فيما خص شؤون الجالية المصرية في لبنان.

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