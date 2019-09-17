السيد عن طرقات البقاع: أحمل فينيانوس ومجلس الانماء والاعمار المسؤولية عن اهمال متراكم

عرض النائب ​جميل السيد​ أوضاع الطرق في منطقة ​البقاع​، قائلا "على مدى السنوات والاشهر الماضية كل نواب ووزراء ​البقاع الغربي​ الاوسط والشمالي على مختلف توجهاتهم السياسية كل لهم لقاءات مع مختلف الادارات والوزارات، ولا سيما ​مجلس الانماء والاعمار​ و​وزارة الاشغال​ العامة، في ما يختص بطريق ​ضهر البيدر​ في الدرجة الاولى، وطرق البقاع كلها الممتدة باتجاه ​راشيا​ او باتجاه ​بعلبك​ الهرمل او ​بدنايل​ ​شمسطار​ التي هي ثلاثة محاور رئيسية بين البقاع الغربي والاوسط والشمالي".

وفي ​مؤتمر​ صحفي له، لفت السيد إلى أن "وعود كثيرة، مر فصل الصيف ولم تجر اي ضربة على ​طريق ضهر البيدر​، لا على الطريق الحالي ولا على الاوتوستراد العربي. الطريق مهجور، الورش متوقفة ولا يوجد اي عامل منذ بداية العام حتى اليوم في تلك المنطقة، رغم الحفريات وانعدام الانارة، و"كل البهدلة" الموجودة"، مشيراً إلى "الجزء الثاني من الطريق بين زحلة و​بعلبك الهرمل​، مشيرا الى ان قسما منه كاوتوستراد يعتبر وضعه جيدا حتى رياق. وبين رياق وبعلبك، هناك وعود والتزامات واضحة من قبل الوزير وغيره بان الانارة سوف تتم على الطريق وصولا الى الهرمل، الذي جرى ​الضحك​ على المنطقة بشقفة طريق" في منطقة البازليه - اللبوه، حيث تم فلش الزفت وقد سموه اوتوسترادا، حيث لا انارة ولا خط وسطيا ولا اي شيء. كذلك ينطبق الامر على الطريق الممتد من ابلح الى بدنايل وشمسطار".

وأضاف "أنا اتحدث باسم كل الكتل البقاعية النيابية من دون استثناء، وبالتالي اصبح الموت يوميا على هذه الطرق بالعشرات"، مشيرا الى "اننا نرى عندما نتجول كنواب ومواطنين في مختلف المناطق ومن دون تسميتها الاشغال على طرقاتها والتخطيط والاشارات، باستثناء طريق البقاع التي تبدأ من ​الكحالة​ و​عاليه​"، مؤكداً "إنها كارثة من الكوارث، فقد اقيم في الصيف مهرجان حضره الوزير"، مؤكداً أنه "يجب اضاءة طريق ضهر البيدر. اتفهم انه عندما يقطع التيار من قبل شركة كهرباء لبنان لا يكون هناك كهرباء، انما خارج توقيت الشركة".

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وحمل جزءا من المسؤولية على وزارة الاشغال من هذه الجهة، ومن جهة ثانية المتعهد الملزم بالانارة بواسطة ​الطاقة الشمسية​، قائلا "شاهدنا منذ فترة أحدهم على شاشة التلفزيون يقوم بعنتريات عن الموضوع"، مشيراً إلى أنه "ينطبق الامر نفسه على ​طريق ترشيش زحلة​، فقد قيل انه سيتم ترميمه"، لافتاً الى "خسفة جرى ترميمها، والى انهيار في منطقة المريجات عندما خسفت الطريق، وقيل ان الطريق ألزم لمتعهد ولم تحصل ولا ضربة في الطريق، الا انه جرى تحويره وحفر الجبل واصبح واقفا بشكل عامودي، القول ذلك اليوم وعلى اعتاب فصل الشتاء بصرف النظر ايضا عن الحوادث المميته التي تحصل على الطرقات".

وتابع: "واقع امور طرق المنطقة بات لا يطاق على كل المستويات، من الصيانة الى الانارة الى الحفر، في هذه ​الدولة​ ليس هناك من دوريات تمر على الطرقات العامة لتكشف عن أماكن الحفر، وهذا الامر لا يكلف الا ​سيارة​ من الزفت. لم يعد طموحنا، لا الاوتوسترادات ولا الشوارع ​العريضة​، انما في الحد الادنى صيانة الطرق الموجودة فما الذي يمنع ان تكون طريق ضهر البيدر كطريق الحدث. طرقات ​القاع​ هي طرقات الموت، فما الذي يمنع التخطيط وانتم تلزمون ولديكم ميزانيه بالوساطات الخاصة يتواجد الزفت. بالنسبة الى طرقات هذه المنطقة، هناك مراجعات واستنكار كبير من قبل كل المواطنين من مختلف المناطق والقرى والبلدات الموجودة في ​منطقة البقاع​، فالمواطنون يعتبرون ان النواب هم صوتهم في الوزارات"، مؤكداً أنه "ليس لدينا شيء شخصي او سياسي مع اي وزير".

وأضاف "لسنا ضد فنيانوس ولا معه، ولا شيء من هذا النوع، بصرف النظر عن العلاقة السياسية الموجودة، وكذلك بالنسبة الى مجلس الانماء والاعمار و​المستشفيات​ والكسارات وغيرها ونحن على ابواب فصل الشتاء، وهذا الموضوع كارثي، امامنا تقريبا مدة شهر، في ظل الظلمة ستزداد الحوادث والانزلاقات، والطرقات متروكه. هذه عملية لقتل الناس"، مؤكداً أن "حال طرق البقاع مأساوي، متوجها الى وزير الاشغال بالقول: "لماذا يا معالي الوزير، وانت الحليف والمحسوب على كل التيارات السياسية ومنفتح على الكل تترك طريق البقاع على هذا النحو، من ضهر البيدر وصولا الى الهرمل وراشيا ومشغره وزحلة من مختلف الاتجاهات ما الذي يمنعك لقد مضت سنتان، ذهبوا جماعات، كتلة نواب "​حزب الله​"، "​الكتائب​" و"​القوات اللبنانية​" و"​المستقبل​"، كل الناس ذهبوا، فلا تتشاطرون الا في امضاء مرسوم تمليك في ​الناعمة​ و​ذوق مصبح​ وتعطون مئه الف متر مربع في البحر ب 6 الاف ليرة المتر، وتملكون زيادة املاك بحرية لا علاقة لها بشيء. هذا التوقيع الذي يأتي ب​المال​ للدولة لم يأت بالمال للدولة. لو تأتون به، وهو بالملايين، وتدفعونه في مكان اخر. 100 الف متر ب 500 مليون في ​السنة​، اي 340 الف ​دولار​، والامر نفسه في ذوق مصبح ب 500 الف لمئة الف متر. هناك ​جهاد العرب​ وداني عبدو الخوري، ما هذه اللعبه. وهل عمل الوزير فقط هو الاهتمام بالعلاقات العامة مع الكبار في الدولة ومع متنفذين لارضائهم، والناس "زباله". هذا ما يحصل، لا مستشفيات، لا بلديات، لا طرقات، كل هذا في البقاع، واعتقد ان هناك مناطق اخرى تعاني اكثر من ذلك او مثل البقاع".