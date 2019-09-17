لفت وزير العمل ​كميل أبو سليمان​، في تصريح بعد جلسة ​مجلس الوزراء​ في قصر بعبدا، إلى "أنّنا اعترضنا على عدم المرور بآلية ​التعيينات​ كما حصل سابقًا في المراكز نفسها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو سليمان بعد جلسة الحكومة: اعترضنا على عدم المرور بآلية التعيينات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.