الحسن: الطريق المجاورة لمبنى الإسكوا من وسط بيروت باتجاه نفق سليم سلام ستفتتح الجمعة

أعلنت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن أنّ "الطريق المجاورة لمبنى "الإسكوا" من وسط بيروت باتجاه نفق سليم سلام إلى مطار بيروت الدولي، ستُفتتح يوم الجمعة"، لافتةً إلى أنّ "إزالة البلوكات الإسمنتيّة مفاده أنّ الوضع مستتبّ ولا داع لتعذيب الناس في خلال تنقلاتهم. إزالة العوائق تعطي انطباعًا للناس بأنّ الدولة تشعر معهم، خصوصًا في ما خصّ تنقلاتهم اليوميّة".
وذكرت في كلمة لها، أنّ "أوّل خطوة قمت بها كانت إزالة الحماية من أمام وزارة الداخلية، وكرّت السبحة في المناطق الأخرى"، مبيّنةً أنّ "افتتاح المسرب الآخر سيتمّ بعد شهر تقريبًا".
وأوضحت الحسن أنّ "وزير المالية علي حسن خليل عرض فذلكة موازنة 2020 في مجلس الوزراء، وسيكون فيها خطوات لتخفيف الوضع المالي والاقتصادي الصعب، والجميع واع للتحديات وهناك إصرار على إقرار الموازنة من خلال إصلاحات ضروريّة لتخفيف العبء المالي والعجز المالي، لإعادة لفحة من الأمل والثقة، ونتمنّى أن نقلب الدينامية السلبيّة للاقتصاد".
ونوّهت إلى أنّ "بعض الأفرقاء كانت لديهم تعليقات حول موضوع المعابر غير الشرعية، وكانوا يريدون قولها لوزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، والمفترض أن يُبتّ بالموضوع الأسبوع المقبل".
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