الحسن: الطريق المجاورة لمبنى الإسكوا من وسط بيروت باتجاه نفق سليم سلام ستفتتح الجمعة

أعلنت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ أنّ "الطريق المجاورة لمبنى "الإسكوا" من ​وسط بيروت​ باتجاه ​نفق سليم سلام​ إلى ​مطار بيروت الدولي​، ستُفتتح يوم الجمعة"، لافتةً إلى أنّ "إزالة البلوكات الإسمنتيّة مفاده أنّ الوضع مستتبّ ولا داع لتعذيب الناس في خلال تنقلاتهم. إزالة العوائق تعطي انطباعًا للناس بأنّ ​الدولة​ تشعر معهم، خصوصًا في ما خصّ تنقلاتهم اليوميّة".

وذكرت في كلمة لها، أنّ "أوّل خطوة قمت بها كانت إزالة الحماية من أمام ​وزارة الداخلية​، وكرّت السبحة في المناطق الأخرى"، مبيّنةً أنّ "افتتاح المسرب الآخر سيتمّ بعد شهر تقريبًا".

وأوضحت الحسن أنّ "وزير المالية ​علي حسن خليل​ عرض فذلكة موازنة 2020 في ​مجلس الوزراء​، وسيكون فيها خطوات لتخفيف ​الوضع المالي​ و​الاقتصاد​ي الصعب، والجميع واع للتحديات وهناك إصرار على إقرار ​الموازنة​ من خلال إصلاحات ضروريّة لتخفيف العبء المالي و​العجز المالي​، لإعادة لفحة من الأمل والثقة، ونتمنّى أن نقلب الدينامية السلبيّة للاقتصاد".

ونوّهت إلى أنّ "بعض الأفرقاء كانت لديهم تعليقات حول موضوع المعابر غير الشرعية، وكانوا يريدون قولها لوزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​، والمفترض أن يُبتّ بالموضوع الأسبوع المقبل".