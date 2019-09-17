النشرة: باسيل قدم ورقة خاصة بالموازنة للحكومة يرى أنها فرصة لمعالجة الوضع

أفادت مصادر لـ"النشرة" ان جلسة مجلس الوزراء شهدت سجالا بين وزير المهجرين غسان عطالله ووزير الصناعة وائل أبو فاعور على خلفية خريطة بحص ورمل في خطة المقالع والكسارات، والالتباس كان لدى ابو فاعور وانتهى بتوضيح.
وأشارت المصادر إلى أن "وزير الخارجية جبران باسيل اعلن في الجلسة أن تكتل "لبنان القوي" قدم ورقة خاصة بالموازنة إلى مجلس الوزراء، ويرى أنها فرصة لمعالجة الوضع الاقتصادي من خلال الموازنة ويجب عدم التسرع".
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