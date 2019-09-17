النشرة: باسيل قدم ورقة خاصة بالموازنة للحكومة يرى أنها فرصة لمعالجة الوضع

أفادت مصادر لـ"النشرة" ان جلسة ​مجلس الوزراء​ شهدت سجالا بين وزير المهجرين ​غسان عطالله​ ووزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ على خلفية خريطة بحص ورمل في خطة ​المقالع والكسارات​، والالتباس كان لدى ابو فاعور وانتهى بتوضيح.

وأشارت المصادر إلى أن "وزير الخارجية ​جبران باسيل​ اعلن في الجلسة أن تكتل "​لبنان القوي​" قدم ورقة خاصة ب​الموازنة​ إلى مجلس الوزراء، ويرى أنها فرصة لمعالجة ​الوضع الاقتصادي​ من خلال الموازنة ويجب عدم التسرع".