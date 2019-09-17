النشرة: اتفاق على تولي الحريري وخليل وسلامة متابعة أزمة المحروقات

علمت "النشرة" أن وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني عرضت اليوم في مجلس الوزراء مسألة العقبات التي تعترض الشركات المستوردة للنفط عند اجراء تحويلات من الليرة اللبنانية الى الدولار، بعدما كانت قد أرسلت كتاباً في هذا المجال الى رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في 20 آب الفائت، والذي حصلت "النشرة" على نسخة منه، وفيه طلبت وزيرة الطاقة من الحريري العمل على حل هذه العقبات، وتمّ الاتفاق خلال الجلسة على أن يتابع رئيس الحكومة ووزير المال علي حسن خليل الموضوع مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. للاطلاع على التفاصيل ضمن تقرير خاص انقرهنا

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