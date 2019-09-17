شدّد مصدر سعودي كبير لوكالة "رويترز"، على أنّ "تعافي شركة "​أرامكو​" من الأزمة كان سريعًا جدًّا، ويسلّط الضوء على القيمة الحقيقيّة للشركة". ولفت إلى أنّ "إنتاج ​النفط​ السعودي سيعود إلى المستويات العادية بأسرع ممّا كان متوقّعًا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لرويترز: إنتاج النفط السعودي سيعود للمستويات العادية بأسرع مما كان متوقعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.