رئيس الاستخبارات الروسية: خطر نزاع عسكري بعد هجمات السعودية قائم

حذر رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، من أن "خطر اندلاع نزاع عسكري في أعقاب الهجمات التي استهدفت منشآت النفط السعودية السبت الماضي، لا يزال قائما".
وتعرضت منشأتان نفطيتان تابعتان لشركة "أرامكو" السعودية لهجوم فجر السبت، تبنته حركة الحوثيين في اليمن.
ورحج الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقوف إيران وراء هجمات "أرامكو"، ولم يستبعد عملا عسكريا أميركيا للرد على هذا الاعتداء.
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