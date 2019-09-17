رئيس الاستخبارات الروسية: خطر نزاع عسكري بعد هجمات السعودية قائم

حذر رئيس جهاز الاستخبارات ​الخارجية الروسية​، ​سيرغي ناريشكين​، من أن "خطر اندلاع نزاع عسكري في أعقاب الهجمات التي استهدفت منشآت ​النفط​ ​السعودية​ السبت الماضي، لا يزال قائما".

وتعرضت منشأتان نفطيتان تابعتان لشركة "​أرامكو​" السعودية لهجوم فجر السبت، تبنته حركة الحوثيين في ​اليمن​.

ورحج الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، وقوف ​إيران​ وراء هجمات "أرامكو"، ولم يستبعد عملا عسكريا أميركيا للرد على هذا الاعتداء.