ميركل: للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران لنزع فتيل التوتر بالشرق الأوسط

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى "العودة إلى اتفاق دولي يضع قيودًا على أنشطة إيران النووية، باعتباره السبيل الوحيد لنزع فتيل التوتر في الشرق الأوسط، موضحةً "أنّنا نرى أنّ الاتفاق على منع إيران من امتلاك قدرات نووية، يمثّل حجر أساس نحتاج إلى العودة إليه".
وركّزت خلال مؤتمر صحافي، على أنّ "هناك أيضًا قائمة طويلة من الأعباء الّتي تتسبّب فيها إيران، مثل برنامج الصواريخ الباليستية ودورها في سوريا"، لافتةً إلى أنّ "التوتر تصاعد في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، وستظلّ ألمانيا دومًا تؤيّد وقف التصعيد. لا يمكن التوصّل إلى حلول طويلة الأمد إلّا من خلال عمليّة سياسيّة".
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