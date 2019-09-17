أعلنت ​وزارة الداخلية الأفغانية​ أن التفجير الانتحاري في ​كابول​، الذي تبنته ​حركة طالبان​ في وقت سابق اليوم، أسفر عن مقتل 22 شخصًا على الأقل وإصابة 38 بجروح، مشيرة الى أن الحصيلة تشمل نساء وأطفالاً ومن بين القتلى ستة عناصر أمن.

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كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية الأفغانية: مقتل 22 شخصا في الهجوم الذي تبنته "طالبان" في كابل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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