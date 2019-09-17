توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ إلى المستوطنين، محذرا من أنه "إذا لم تذهبوا للتصويت، فإن رئيس القائمة العربية ​أيمن عودة​ سينجح في إسقاطي"، معلناً أن "النتائج ستكون قريبة، وحث المواطنين والمستوطنين بقوة على التصويت"، قائلا "إن على كل مواطن إسرائيلي التصويت".

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كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو للمستوطنين: إذا لم تذهبوا للتصويت فإن أيمن عودة سينجح في إسقاطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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