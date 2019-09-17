وزير الخارجية الكويتي يدعو القوات المسلحة للاستعداد لمواجهة أي أحداث قد تزعزع أمن البلاد

دعا وزير الخارجية الكويتي صباح ​خالد الحمد الصباح​ ​القوات المسلحة​ إلى "ضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر والاستعداد لمواجهة أي أحداث تؤدي إلى زعزعة ​الأمن​ والاستقرار في البلاد".

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