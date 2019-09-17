البنك الدولي دعا الصين إلى تسريع إصلاحاتها الاقتصادية

أكّد "​البنك الدولي​" أنّه "ينبغي على ​الصين​ تعزيز محرّكات نمو جديدة وتكثيف الإصلاحات ​الاقتصاد​يّة"، على خلفية تباطؤ اقتصادي وحرب تجارية مع ​الولايات المتحدة الأميركية​. ولفت إلى أنّ "الصين لديها هامش مناورة كبير لمواصلة آليّة النهوض الاقتصادي".

وركّز في تقرير، على أنّ "المحركات القديمة للنمو تتلاشى"، مشدّدًا على "أهميّة تعزيز الابتكار وتشجيع التكنولوجيات الجديدة، لاسيما لتطوير الاقتصاد الرقمي".

في هذا الإطار، أوضحت نائبة رئيس "البنك الدولي" في منطقة آسيا الشرقية و​المحيط الهادئ​ فكتوريا كواكوا، أنّ "إلغاء الاختلالات الّتي لا تزال موجودة في الاقتصاد وتخفيف العقبات أمام المنافسة في السوق، هما أمران أساسيّان".

وقد بلغ النمو نسبة 6,2% في الفصل الثاني من عام 2019 لمدّة عام، مسجّلًا بذلك أدنى مستوى منذ 27 عامًا على الأقل.