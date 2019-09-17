المتحدث بإسم الحوثيين: الإمارات تستحق الاستهداف في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى

اكد المتحدث باسم ​الحوثيين​ ​محمد عبد السلام​ ان لا خطوط حمراء أمامنا وسنستهدف كل الدول المتورطة في حربنا، واشار في حديث لقناة "الجزيرة" الى ان ​السعودية​ تريد إظهار نفسها كأنها تواجه قوة إقليمية لا نحن فحسب، معتبرا ان الهجوم على ​أرامكو​ رد طبيعي على العدوان السعودي.

ورأى ان من يتحمل النتائج هو الذي أشعل الحرب ودمر ​اليمن​ والأمة، والنظام السعودي هو المعتدي والحل الأقرب للسلام هو وقف العدوان. اضاف " نحن مع الحوار والسلام لكن ليس تحت القصف والقنابل، ونحن لن نتوقف عن شرح المظلومية اليمنية للمجتمع الدولي".

وشدد المتحدث بإسم الحوثيين على ان النظام السعودي يستهدف الجميع والمال السعودي وراء مشكلات المنطقة، وما يجري هو ردع ورد يمني ونحن في معركة حقيقية، كما انه لا يوجد حوار حقيقي في اليمن والنظام السعودي لا يريد الحوار بل تفتيت اليمن. واكد ان وقف العدوان متطلب أساسي للحل السياسي".

وتمنى أن تكون ​الإمارات​ جادة في انسحابها من اليمن ونحن نراقب الوضع، ومصداقية الإمارات في عزمها الانسحاب من اليمن تتراجع مع مرور الوقت، وشدد على ان الإمارات تستحق الاستهداف في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى. واعتبر ان الإمارات لم تنسحب من اليمن وتحاول التضليل لتجنب الاستهداف.