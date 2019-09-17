مسؤول ايراني: التفاوض مع اميركا سيؤدي الى اضرار فادحة لنا

أكد رئيس لجنة الامن القومي و​السياسة​ الخارجية في ​البرلمان الايراني​ حجة ​الاسلام​ مجتبى ذوالنوري أن "التفاوض مع ​اميركا​ وفضلا عن الذلة سيؤدي الى أضرار متراكمة ومعقدة وفادحة للجمهورية الاسلامية الايرانية"، مشيراً إلى أنه "فضلا عن تصريحات القائد، فإن هناك اسباب منطقية ومتقنة تؤكد بأنه اولا لا يمكن التفاوض مع اميركا، وكذلك يتعارض مع مصالحنا الوطنية".

ولفت إلى ان "الاميركيين لا يريدون حل أي مشكلة بمفاوضاتهم. إنهم يعارضون نفوذنا الاقليمي وبصدد تحجيمه في المنطقة، لأن الحد من نفوذنا الاقليمي يعني الضرر والخسارة للجمهورية الاسلامية الايرانية"، مشيراً إلى أن "​أميركا​ تحاول الإيحاء للشعب الايراني بأن هذا النفوذ والتأثير الاقليمي هو بضرر الشعب الايراني، لذلك وحسب القواعد فإن ما يكون بضرر الشعب الايراني سيكون بمصلحة الاميركان، ولا ينبغي ان يطلقوا بشأنه دعايات سلبية، إذن نستنتج ان نفوذنا وتأثيرنا الاقليمي هو بضرر الاميركان".

وأشار الى ان "الاميركيين يستهدفون الموضوع الصاروخي وقدراتنا الدفاعية، وهذا بطبيعة الحال بضررنا، فلماذا يجب ان نوافق على التفاوض بشأن قدراتنا الدفاعية او ان نخفضها؟ ولماذا يمتلك الاميركان ونحن لا نمتلك؟".