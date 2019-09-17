أردوغان: 3 ملايين لاجئ سوري يمكنهم العودة إلى «المنطقة الآمنة»

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم طفلة سورية تقف خلف الأسلاك الشائكة التي تحيط بمخيمات اللاجئين السوريين على الحدود السورية- التركية، 18 يونيو 2011. آلاف المواطنين السوريين يفرون إلى تركيا، هرباً من أحداث العنف التي تشهدها بلادهم. دخل تركيا نحو 8 آلاف مواطن سوري، بينما ينتظر على الحدود أكثر من 10 آلاف أخرين. - صورة أرشيفية

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن 3 ملايين لاجئ سوري يمكنهم العودة إلى بلادهم للعيش في «منطقة آمنة» شمالي سوريا.

أضاف أردوغان أن المنطقة التي يجري إنشاؤها، بالتعاون مع الولايات المتحدة، يجب تمديدها حتى يتم تحقيق ذلك الهدف.

وفي وقت سابق، انسحب مقاتلون أكراد من منطقة في سوريا على الحدود مع تركيا.

وجاءت تعليقات أردوغان بعد محادثات في أنقرة مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين والإيراني حسن روحاني.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، حذرت تركيا من أنها قد تعيد فتح المسار للاجئين السورين لدخول أوروبا، إذا لم تحصل على المزيد من الدعم الدولي «للمنطقة الآمنة» شمالي سوريا.

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وتستضيف تركيا أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري فروا من الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011.

وفر عشرات الآلاف من المدنيين شمالا من إدلب، التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة والجماعات الجهادية.

ووفقا لاتفاق أبرم عام 2016 مع الاتحاد الأوروبي، فرضت تركيا ضوابط مشددة للحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا.

وشمل الاتفاق تعهدات من أوروبا بأن تقدم ستة مليارات يورو (6.6 مليار دولار) من المساعدات لتركيا للمساعدة في تكاليف استضافة اللاجئين.

وقال أردوغان إن بلاده لم تتلق إلا 3 مليارات يورو حتى حينه، ولكن الاتحاد الأوروبي يقول إنه قدم بالفعل 5.6 مليار يورو.