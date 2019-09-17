شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء الدين أبوشقة: العمل الوطنى يحتاج وقوف الأحزاب خلف الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إنه لا بد أن يكون للأحزاب السياسية دور فعال في مساندة الدولة، مشيرا إلى أن الدولة لا تستطيع بمفردها أن تفعل كل شىء.

وأضاف "أبوشقة" فى تصريحات تلفزيونية، أن العمل الحزبى الجاد الذى يبحث عن مصلحة الدولة يجب أن يكون للأحزاب السياسية دورًا فيه بجانب مع الدولة.

وتابع أبو شقة: حزب الوفد على مدار تاريخه منذ نشأته عام 1919، يقف دائما إلى جوار الدولة الوطنية والوطن.

Advertisements

ودشِّن المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، مبادرة «الوفد مع المرأة» الأحد الماضى فى محافظة الغربية، على أن تنطلق لمحافظات أخرى خلال الأيام المقبلة.

وتأتى تلك المبادرة استكمالاً لمبادرات «الوفد مع الناس» التى أطلقها رئيس الحزب، إيماناً بأهمية دور المرأة المصرية فى المجتمع ودعم تمكينها سياسياً واقتصادياً، بالسير مع سياسة الدولة المصرية التى تسعى إلى بناء دولة عصرية حديثة.