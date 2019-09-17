شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى ينظم جولات توعية للشباب بمخاطر السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أمانة الشباب المركزية بحزب الحرية المصرية، جولاتها المكثفة للتواصل مع أمانات شباب المحافظات، ومعرفة سير العمل وتنظيم فاعليات للشباب لمعرفة الصعوبات والعوائق التى تواجههم للعمل على تداركها فى المرحلة المقبلة وكانت البداية بمحافظة الجيزة.

وطالب الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، من أمانة الشباب المركزية بإعطاء أولوية قصوى لما دار من مناقشات وحوارات وردود واضحة وحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى على جموع المصريين والشباب المصرى داخل المؤتمر الوطنى الثامن للشباب والعمل على تنفيذ رؤى وافكار الرئيس السيسى لمواجهة الإرهاب والتصدى بكل حسم وقوة لجميع الأكاذيب والإشاعات والسموم التى تبثها منصات السوشيال ميديا والآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الارهابية وجميع التنظيمات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة ضد الدولة المصرية.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله لشباب الأمانة المركزية بالحزب أنه وجميع قيادات الحزب يثقون ثقة كاملة وبلا حدود فى قدرة شباب الحزب على القيام بهذه المهمة وتحقيق النجاح فيها، مشيرا إلى تقديم جميع أنواع الدعم من الحزب لأمانة الشباب للقيام بدورها على أكمل وجه.