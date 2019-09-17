شكرا لقرائتكم خبر عن فتوى مضللة للسلفيين.. كيف ردت دار الإفتاء على تحريم السلفيين لعيد الحب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتاوى مضلة للسلفيين"، هى سلسلة يومية تكشف أخطاء الفتاوى التى يصدرها التيار السلفى، وكيف ردت عليها المؤسسات الدينية الرسمية سواء الأزهر أو دار الإفتاء على تلك الفتاوى الشاذة التى يصدرها السلفيون.

اليوم نستعرض فتوى مضلة للسلفيين، وهى فتوى تحريم السلفيين الاحتفال بعيد الحب، حيث إن إحدى تلك الفتاوى كانت فتوى الشيخ أبو إسحاق الحوينى، والذى أفتى بأن عيد الحب ليس بعيد للمسلمين، وإنما هو عيد الكفار، ولا يجوز التشبه بالكفار فى أى صفة من الصفات، قائلا: "أنا أول مرة أسمع عن هذا العيد، ولا يوجد أحمر من هذا اليوم، أيفعل هذا رجل مليء قلبه بمحبة الله، وقال رسول الله، جعل الذل والصغار على كل من خالف أمرى، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فالملايين المهدرة في الدباديب والمكالمات التليفونية، نحن ننفق أكثر من 12 مليار جنيه مكالمات، فأولى بها عمل مصانع وشركات، وأنا أقولها في فتوى شرعية يحرم على المسلم أن يشارك أحد من غير المسلمين في أي عيد من الأعياد.

دار الإفتاء ردت على تلك الفتاوى السلفية للاحتفال بعيد الحب، وذلك على لسان الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر موقع دار الإفتاء، قائلا: إنه لا مانع أبدا فى الشرع أن يتفق الناس على أيام معينة يجعلوها خاصة لبعض المناسبات الاجتماعية طالما لا تختلف مع الشريعة، مثل يوم تكريم الأم فلا مانع منه، ولا مانع أن نتخذ يوما من الأيام كى يظهر كل شخص للآخر عن مشاعره نحوه وأنه يحبه، والنبى فى حديثه الشريف دعا الإنسان إذا أحب أحدكم أخاه فليقل له إني أحبك فى الله، ومفهوم الحب أوسع وأشمل من تلك العاطفة بين الرجل والمرأة على وجه الخصوص بل هو مفهوم أعم فمن الممكن فى هذا اليوم أعبر عن حبى لأولادى أو لصديقى أو لأهلى.