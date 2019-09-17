ميناء دمياط يستقبل 6 سفن ويصدر 4 آلاف طن فوسفات

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم استقبلت هيئة ميناء دمياط 6 سفن بضائع عامة، بينما غادرت أخرى تحمل حاويات و4 للبضائع، اليوم الثلاثاء. ووصل إجمالي عدد الموجود بالميناء 14 سفينة، وشملت حركة الصادر 4210 طن فوسفات و300 طن رخام. كما بلغت حركة الوارد 8500 طن ذرة و3334 طن حديد بلت و4710 طن قضبان حديد، و10000 طن قمح، و5000 طن كلوريد إيثيلين و3100 طن أبلاكاش و5500 طن جلاتين.

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