السجن من 3 سنوات إلى المؤبد على 148 متهمًا بعنف المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:
قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد، ووائل شعبان حافظ، اليوم الثلاثاء، بالسجن من 3 سنوات إلى المؤبد على 148 متهمًا بالتورط في أعمال عنف داخل مركز سمالوط شمال المحافظة، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وبحسب مصدر قانوني، فإن الأحكام شملت السجن المؤبد على 11 متهما، والمشدد 25 عامًا على 106 متهمين، و 10 سنوات على متهمين اثنين، والسجن 5 سنوات على 22 متهمًا، والسجن 3 سنوات على 5 متهمين.
وأضاف المصدر، أن المتهمين واجهوا تهمًا بالتورط في أعمال عنف وشغب بمركز سمالوط يوم 14 أغسطس 2013، حيث إدانتهم المحكمة باقتحام قسم شرطة سمالوط، وحرق مبنى النيابة العامة ومبنى النيابة الإدارية، وتخريب منشآت عامة وإصابة عدد من أفراد الشرطة، ونهب محتويات قسم الشرطة من أسلحة وعهد وذخائر وأحراز.
وأوضح المصدر، أن المحكمة أحالت طفل متهم في ذات الأحداث إلى محكمة أخرى لعدم الاختصاص بعد الإفراج عنه في الجلسات الماضية.
وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهمين إلى الجنايات عام 2015 بتهم الانتماء لجماعة الإخوان المحظورة والتحريض على العنف، وإثارة الشغب والدعوة للتظاهر وتخريب منشآت عامة.
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