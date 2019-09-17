قيادي عراقي يدعو إلى توضيح إيراني بشأن اتهام طهران بقصف منشآت نفطية سعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ):

دعا القيادي العراقي اياد علاوي، اليوم الثلاثاء، إيران إلى بيان موقفها الواضح والصريح من الاتهامات الموجهة إليها في حادثة الاعتداء على المنشآت النفطية السعودية.

وقال علاوي رئيس المنبر العراقي، في بيان صحفي، :"في الوقت الذي يرفض فيه أبناء شعبنا العراقي أن تكون أرض الوطن منطلقاً للاعتداء على أي دولة أو شعبها، ندعو إلى تهدئة الأمور وتغيير قواعد وانماط العلاقات في الشرق الأوسط لتبنى على تبادل المصالح وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها، من إيران أو غيرها".

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وأضاف "أننا ندعو الى اعتماد سياسة الحوار كحلٍ أمثل للمشاكل والأزمات، لكننا نفاجأ مرة أخرى بعدوان جديد يستهدف المملكة العربية السعودية، عبر قصف منشآتها النفطية، وهو ما تسبب بردود فعل دولية غاضبة، اتهمت معظمها إيران بالضلوع في ذلك الاعتداء، وساهم بتصعيد التوتر في المنطقة والعالم".

وقال علاوي "إننا إذ ندعو الجمهورية الاسلامية الايرانية الى بيان موقفها الواضح والصريح من تلك الاتهامات، مدعومةً بالأدلة، فإننا نأسف ونحزن للموقف العربي المتفرج من تعرض دولة عربية عزيزة، ذات مكانة مرموقة كالمملكة العربية السعودية إلى مثل هذا العدوان".

وأوضح :"لقد حذرنا سابقاً، ونحذر اليوم من أن استخدام الحروب والمعارك، مباشرةً أو بالوكالة، سيؤدي إلى تأزيم الأوضاع ويزيدها تعقيداً، لذا ندعو إيران وغيرها من الدول التي تتدخل في شؤون الدول الأخرى، إلى الكف عن هذا التدخل، واللجوء إلى الحوار عبر مؤتمرات تضع نهايات لتلك الأزمات، وتعزز فرص السلام والأمن والاستقرار والرفاهية في المنطقة، وتعيد عملية السلام الى مساراتها لتحقيق ما يصبو إليه اهلنا في فلسطين من سلام عادل وشامل ودائم".