ضبط مشرف معماري لاتهامه بتزوير محررات رسمية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، أحد الأشخاص، لقيامه بتزوير وترويج المحررات الرسمية.

كشفت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "مشرف معماري- مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية- سبق اتهامه في 5 قضايا " بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وترويجها على عملائه وبيعها لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.

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عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنتزه وعثر بحوزته على "12 بصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لعدد من الجهات الحكومية.

مجموعة من شهادات والأوراق البيضاء ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لإحدى الجهات الحكومية".

بمواجهه المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي بقصد تحقيق الربح المادي وحيازته للمضبوطات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.