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لاعبو أسوان يدعمون مؤمن زكريا على طريقته الخاصة

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محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

دعم مجموعة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان الرياضي، مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، خلال مران الفريق، اليوم الثلاثاء، استعداداً لانطلاق مباراتهم الأولى أمام مصر المقاصة في الدوري الممتاز والمقرر لها الثالثة عصر الأحد القادم، باستاد أسوان الرياضي.

ووضع اللاعبين "عبد العزيز إمام، بدارا سيلا، إسلام سليمان، محمود نعيم" أيديهم على آذانهم وأدوا الحركة الشهيرة التي يحتفل بها اللاعب مؤمن زكريا مع تسجيله للأهداف، وذلك دعمًا منهم للاعب، والذي يمر بظروف صحية.

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يذكر أن فريق أسوان بدأ تدريباته على أرضية ملعب نادي أسوان بأطلس، لاختيار القائمة النهائية وسيواجه عصر اليوم فريق الشباب بالنادي على ملعب النادي ضمن الاستعدادات للدوري الممتاز.

ونجح مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي برئاسة اللواء أحمد سليمان خلال اليومين الماضيين في الحصول على توقيع اللاعب الأثيوبي الدولي أوميد أوكري، في صفقة انتقال حر لمدة موسم، وخالد الشيخ لاعب المقاصة والإنتاج الحربي السابق في صفقة انتقال حر لمدة موسم.

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