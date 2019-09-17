إلغاء شرط "الوحدة السكنية" بمشروع "عربات الشباب" في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إلغاء شرط عدم حصول الشباب على وحدة سكنية للتقدم للحصول على عربة مأكولات ومشروبات لشباب بورسعيد بشارع "7/3" السياحي، بحيث يجري تخصيص "كشك" لاثنين من الشباب، وعربة لأربعة من الشباب.
وتضمنت شروط التقدم أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل بحد أدنى متوسط، وإلا يكون لديه سجل تجاري، وألا يكون قد حصل على وظيفة، وأن يكون من مواليد بورسعيد، وألا يتعدى عمر المتقدم 35 عاماً، وأداء الخدمة العسكرية قدوة حسنة على الأقل، بينما المتقدمات من الفتيات أن يكون قد حصلن على الخدمة العامة.
ويهدف المشروع لخلق فرص عمل للشباب، وتنشيط السياحة، وتحسين صورة بورسعيد.
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