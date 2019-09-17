المستقلة للانتخابات التونسية توضح حقيقة تسجيل ناخبين جدد ومراكز اقتراع

أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ توضيحي للعموم، اليوم الثلاثاء، بأن قائمة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية تُعتبر نهائية، ولا يمكن حاليًا قبول مطالب تسجيل ناخبين جدد أو مطالب تغيير مراكز اقتراع، وفقًا

للوكالة التونسية الرسمية.

أسفرت النتائج الأولية لعملية عدّ وتجميع أصوات الناخبين الخاصة بالدائرة الانتخابية بنزرت بتونس، عن حصول المرشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ضمن الدور الأول،

قيس سعيد ونبيل القروي وعبد الفتاح مورو عن المراتب الـ3 الأولى، وذلك وفقًا ما أعلنته الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالجهة.

يشار إلى أنه تم استكمال عمليّة العدّ والفرز في الساعة التاسعة صباحًا من اليوم الثلاثاء.

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