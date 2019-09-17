الإسرائيليون يستغلون إجازة الانتخابات في السفر

يصل حوالي 75000 إسرائيلي إلى مطار بن غوريون، اليوم الثلاثاء، وهي زيادة طفيفة في عدد الأشخاص الذين غادرون إسرائيل مقارنة بيوم الانتخابات السابقة، وادعى بعض المسافرين أنهم غير قادرين على تأجيل موعد الرحلة إلى ما بعد يوم الانتخابات، حسبما ذكر موقع "والا" الإسرائيلي.

واعتبر بعض الإسرائيليين أن عطلة الانتخابات هي فرصة للشعور ببعض الحرية والسفر إلى الخارج،

وهناك زيادة طفيفة قدرها عشرة آلاف شخص خارج البلاد في يوم الانتخابات، مقارنة بالانتخابات السابقة.

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وأشارت ليفنا بن أوز، مواطنة إسرائيلية، إلى أنها ستستغل أجازة الانتخابات للسفر خارج إسرائيل، لأنها لن تدلى بصوتها في الانتخابات، ليس بسبب السفر فهي لا ترغب بذلك في كل الأحوال، وتستهين

بالانتخابات قائلًا:"لن أصوت، فهذا الأمر لا يعنيني، أعتقد أن الانتخابات لن تحقق أي تغيير، جميع المرشحين متساويين لدي، لقد صوت من قبل ولكن هذه المرة قررت أن أسافر"

قالت نيكول يحزقيل :" لقد تبين لي أن موعد السفر يوم الانتخابات، ولم يتم التخطيط لذلك، وذهبنا إلى صناديق الاقتراع في الصباح، وانتظرنا هناك لمدة 25 دقيقة، لكن رئيس لجنة الاقتراع لم يصل في الوقت المحدد ، لذلك كان علينا أن نتنازل عن التصويت".