صندوق الاستثمارات الروسي: الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية "أمر سلبي" لأسواق الطاقة

وصف المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميتريف، الهجمات على منشأتي النفط لشركة (أرامكو) في المملكة العربية السعودية، بـ"الأمر السلبي للغاية على أسواق النفط".. معرباً عن أمله في أن تستطيع المملكة استعادة قدراتها النفطية في القريب العاجل، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال دميتريف - في تصريح اليوم الثلاثاء، "لقد رأينا بالفعل زيادة كبيرة للغاية في أسعار
أكد أن السعودية تعد أحد شركاء روسيا المهمين، معرباً عن أسفه العميق لما حدث ودعم بلاده للرياض في هذا الوقت العصيب.. مضيفاً "نأمل أن تتمكن السعودية من استعادة قدراتها بسرعة كبيرة.. ونحن مستمرون في التعاون بنشاط مع الشركاء السعوديين، الذين استثمروا أكثر من 3 مليارات دولار في روسيا".
وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية قد تبنت السبت الماضي هجوماً بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في بقيق وهجرة خريص بالمنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية، مما نتج عنه توقف حوالي 50% من إنتاج الشركة.. وتوعدت الجماعة بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.
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