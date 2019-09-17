العاهل السعودي: سندافع عن أراضينا ومنشآتنا ضد "الاعتداءات الجبانة"

أكد الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستدافع عن أراضيها ومنشآتها أيًا كان مصدر الهجمات ضدها، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
أكد العاهل السعودي خلال جلسة لمجلس الوزراء، قدرة السعودية على التعامل مع "هذهالاعتداءات الجبانة".
دعا مجلس الوزراء السعودي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف هذه الاعتداءات، معتبرا أن الاعتدا على "أرامكو" يهدد الامن والسلم الدوليين، وهوموجه لإمدادات النفط العالمية.
وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت الماضي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.
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