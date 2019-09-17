النتائج الأولية الرسمية لأصوات المرشحين في انتخابات الرئاسية التونسية

أسفرت النتائج الأولية لعملية عدّ وتجميع أصوات الناخبين الخاصة بالدائرة الانتخابية بنزرت بتونس، عن حصول المرشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ضمن الدور الأول، قيس سعيد ونبيل القروي وعبد الفتاح مورو عن المراتب الـ3 الأولى، وذلك وفقًا لما أعلنته الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالجهة، وفقًا للوكالة التونسية الرسمية. فيما يلي النتائج بحسب عدد الأصوات بالنسبة للمترشحين كافة: - منجي الرحوي 999 صوتًا - محمد عبو 5767 صوتًا - عبير موسي 7177 صوتًا - نبيل القروي 45320 صوتًا - محمد لطفي المرايحي 6906 أصوات - مهدي جمعة 2656 صوتًا - حمادي الجبالي 333 صوتًا - حمة الهمامي 749 صوتًا - محمد المنصف المرزوقي 2878 صوتًا - عبد الكريم الزبيدي 9091 صوتًا - محسن مرزوق 343 صوتًا - محمد الصغير النوري 201 صوت - الهاشمي الحامدي 487 صوتًا - عبد الفتاح مورو 19685 صوتًا - عمر منصور 382 صوتًا - يوسف الشاهد 8555 صوتًا - قيس سعيد 31520 صوتًا - إلياس الفخفاخ 327 صوتًا Advertisements - سليم الرياحي 202 صوت - سلمى الومي 215 صوتًا - سعيد علي مروان العايدي 478 صوتًا - الصافي سعيد 6448 صوتًا - ناجي جلول 366 صوتًا - حاتم بولبيار 221 صوتًا - عبيد البريكي 169 صوتًا - سيف الدين مخلوف 7452 صوتًا. نتائج متعلقة بالدائرة: - عدد المسجلين: 324383 مسجلًا - عدد المقترعين: 165027 مقترعًا - عدد الأوراق الملغاة: 3919 ورقة - عدد الأوراق البيضاء: 1500 ورقة - عدد الاصوات المصرح بها: 158927 صوتًا. يشار إلى أنه تم استكمال عمليّة العد والفرز مع حدود الساعة التاسعة صباحًا من اليوم الثلاثاء. أخبار متعلقة: زلزال سياسي.. انتخابات تونس.. قيس سعيد في الصدارة "أنا لا أبيع الوهم".. قيس سعيد الدستوري الذي يقترب من قصر قرطاج

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