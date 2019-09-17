عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى وسط حراسة مشددة

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن عشرات المستوطنين قاموا بجولات استفزازية في باحات الأقصى وتلقوا شروحات حول أسطورة "الهيكل" وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي تفرض إجراءات مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين.

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وأفاد مصدر أمني في بيت لحم بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل شاباً فلسطينياً من مخيم عايدة شمال بيت لحم بعد دهم منزله وتفتيشه.