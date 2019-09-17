كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا وألمانيا تبحثان رد فعل جماعي على هجوم أرامكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على ضرورة العمل مع الشركاء الدوليين لصياغة رد فعل جماعي على الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين يوم السبت، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة البريطانية.

وأضاف المتحدث أن الزعيمين اتفقا أيضا على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وعبرا عن التزامهما بنهج مشترك تجاه إيران التي يتهمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالمسؤولية عن هذا الهجوم.

"انتهاك سافر للقانون الدولي"

وكان جونسون شدد الإثنين على أن الهجمات على منشآت النفط السعودية انتهاك سافر للقانون الدولي.

بدوره اعتبر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الهجوم "خطير وشائن" . وقال :" إنه انتهاك سافر للقانون الدولي"، مضيفاً أن المملكة المتحدة تقف بقوة وراء السعودية. وأضاف "الصورة ليست واضحة تماما فيما يتعلق بالمسؤول... أريد أن تتكون لدينا صورة واضحة تماماً وهو ما سيحدث قريبا".

إلى ذلك، أكد أن "هذا الهجوم له تداعيات على أسواق النفط العالمية والإمدادات، قائلاً:" إنه عمل خطير للغاية وشائن ويتعين أن يكون لدينا رد دولي واضح وموحد لأقصى حد عليه".

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، إنه "من الضروري معرفة الحقائق قبل تحديد المسؤولية" بشأن الهجوم الذي استهدف معملي أرامكو في السعودية.

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ودعا الاتحاد الأوروبي، إلى أكبر قدر من ضبط النفس بعد الهجوم الذي استهدف معملي أرامكو، السبت الماضي.

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، إن التحقيقات جارية بشأن الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو السعودية لمعرفة الأطراف المتورطة، وفقاً لما ورد عن "سكاي نيوز".

وأكد المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، أن التحالف بقيادة السعودية، مستمر باتخاذ وتنفيذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التهديدات الإرهابية للحفاظ على المقدرات الوطنية وكذلك أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي.

كانت قد أعلنت الداخلية السعودية، صباح اليوم السبت، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية استهدفا بطائرة مسيرة.، وجاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية.

وأوضح المصدر ذاته، أنه "عند الرابعة، صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خري".

وأرجع الحريقين "نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار"، دون أن يحمل أحدا المسؤولية، قائلًا: إنه "بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما".

وفي وقت سابق، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات مختلفة للحريق الذي شب في معملين للشركة السعودية، وأظهرت التسجيلات وقوع انفجارات وسط الحريق.