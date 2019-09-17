كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الانتخابات الإسرائيلية.. إقبال الناخبين أقل من المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجهت إسرائيل إلى صناديق الاقتراع اليوم الثلاثاء للمرة الثانية هذا العام.

في حين أن العديد من القضايا والمرشحين الرئيسيين لم يتغيروا إلى حد كبي، وبرز عدد من التحالفات والقادة الجدد.

وما يزيد قليلًا عن 30 حزبًا يجري الانتخابات، بانخفاض عن تصويت أبريل، ولكن من المتوقع أن يفوز فقط عشرة أو نحو ذلك بـ 3.25 في المائة على الأقل من إجمالي الأصوات المطلوبة لدخول الكنيست، البرلمان الإسرائيلي.

ومن المتوقع أن يكون إقبال الناخبين أقل من المتوسط؛ في أبريل، كان 68.5 في المئة، منخفضة بالمعايير التاريخية.

ولم يفز أي حزب بالأغلبية المطلقة في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا. ويجب على الأحزاب الكبيرة أن تجمع بين التحالفات مع الفصائل الأصغر لإنشاء تحالف الأغلبية الحاكمة. وبعد الانتخابات، سيكلف الرئيس زعيمًا للحزب ببناء ائتلاف.

وبدأت الانتخابات بعد فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة بعد تصويت أبريل. وبدلًا من إعطاء حزب آخر هذه الفرصة، وصوت حزب الليكود التابع له على حل البرلمان، وفرض انتخابات متكررة غير مسبوقة.

ألقت وكالة أسوشيتيد برس نظرة على الأحزاب والكتل الرئيسية، الليكود الذي حكم منذ فترة طويلة

وهيمن حزب الليكود المحافظ على السياسة الإسرائيلية طوال معظم الأعوام الأربعين الماضية، وكان نتنياهو رئيسًا للوزراء خلال العقد الماضي.

وركزت حملتها الانتخابية بشدة على قيادة نتنياهو وعلاقاتها الوثيقة مع قادة العالم، وأهمها الرئيس دونالد ترامب.

كما شن رئيس الوزراء حملة تخويف ويقول منتقدون إنها تشوه الأقلية العربية في البلاد وتتهم خصومه بالتآمر مع السياسيين العرب "لسرقة" الانتخابات.

وتحالف نتنياهو تقليديًا مع الأحزاب القومية الأرثوذكسية والدينية المتشددة في إسرائيل لتشكيل تحالفات حاكمة، للحصول على دعم من اليمين القومي، ووعد نتنياهو باتخاذ خطوات نحو ضم مستوطنات إسرائيل في الضفة الغربية.

وقد أوصى المدعي العام الإسرائيلي بإدانة نتنياهو في ثلاث قضايا فساد، بعد جلسة بعد أسابيع فقط من الانتخابات. ومع ذلك، من المتوقع أن يكمل الليكود قوته.

وبعد التعادل حتى مع ليكود في أبريل، مع 35 مقعدًا لكل مرة، يظل الحزب الأزرق والأبيض، برئاسة قائد الجيش السابق بيني غانتز، المنافس الرئيسي لنتنياهو.

وقد ركز الحزب، بقيادة مقدم تلفزيوني سابق واثنين آخرين من القادة العسكريين المتقاعدين، حملتهم على المشاكل القانونية لنتنياهو وشكك في شخصيته.

وقد دعا إلى "حكومة وحدة علمانية" لحكم البلاد بعد الانتخابات. ويتبادل الحزب وجهات نظر مماثلة مع الليكود عندما يتعلق الأمر بموقف صارم ضد إيران والجماعات المسلحة الفلسطينية. ولكنها تقول إنها لن تجلس مع الليكود إذا ظل نتنياهو قائدًا.

وحتى لو كان الأزرق والأبيض هو الأفضل لليكود، فسيواجه صعوبة في دمج الائتلاف الحاكم بسبب الانقسامات داخل معسكر يسار الوسط الإسرائيلي.

ولقد تعهدت بالتحالف مع حزبها مع نتنياهو ودعمت منح رئيس الوزراء الحصانة من الملاحقة القضائية إذا وجهت إليه تهم.

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وأبعد من ذلك، اليمين اليهودي، وهو حزب قومي متشدد صغير، يجري الاقتراع على أعتاب دخول الكنيست.

قادة القوة اليهودية هم خلفاء الحاخام الراحل مئير كاهان، الذي دافع عن طرد الفلسطينيين وثيوقراطية يهودية.

تم حظر حزب "كاهانا كاخ" من البرلمان بسبب العنصرية في الثمانينيات من القرن الماضي، وقد صنفت الولايات المتحدة رابطة دفاعه اليهودية على أنها جماعة إرهابية.

ويحاول نتنياهو، الذي أبرم صفقة مع يهودية في أبريل، هذه المرة سحب أصواته لتعزيز الدعم لليكود.

ولقد أقال زعيمه، وأعاد الرئيس السابق "عمير بيرتس" زمام الأمور وانضم إلى حزب جيشر الصغير، الذي ركز على القضايا الاجتماعية والاقتصادية.

ووقف أعضاء آخرون في حزب العمل على متن السفينة وتعاونوا مع حزب ميرتس الليبرالي ورئيس الوزراء السابق إيهود باراك في حزب أُطلق عليه الاتحاد الديمقراطي.

قال كلا الحزبين إنهما لن ينضما إلى حكومة بقيادة نتنياهو.

ولكن حزب العمال ما زال ضعيفًا في صناديق الاقتراع وقد لا يحظى بدعم كاف لدخول البرلمان.

وحاول نتنياهو جذب مؤيدي ليبرمان إلى الإعلانات والتجمعات الروسية، ورد ليبرمان، وهو محامي سابق لنتنياهو، بإعلانات تصور رئيس الوزراء بأنه ضعيف.

وتتوقع استطلاعات الرأي أن "يسرائيل بيتينو"، وهو حزب علماني متشدد القومية يدعمه إلى حد كبير زملاء ليبرمان المهاجرين من الاتحاد السوفيتي السابق، سوف ينمو.

وإذا كانت استطلاعات الرأي دقيقة، فقد يكون من الصعب على نتنياهو أو جانتس تأمين أغلبية برلمانية دون دعم ليبرمان.

وشاركت الأحزاب العربية في إسرائيل، التي تمثل أقلية 20 في المائة في البلاد، بشكل منفصل في أبريل، وهو قرار ساهم في انخفاض نسبة المشاركة. ولهذه الانتخابات، قامت الأحزاب بإصلاح الأسوار وسوف تعمل كحركة واحدة.

وفي عام 2015، حصلت القائمة المشتركة للفصائل العربية على 13 مقعدًا كجبهة موحدة؛ ركضت الأحزاب الأربعة بشكل مستقل وفازت بـ10 أصوات فقط. ومن المتوقع أن تحظى إعادة الاندماج بدعم أكبر.

وكانت نسبة الناخبين العرب منخفضة في أبريل، أقل بقليل من 50 بالمائة.

ويقول الكثيرون أن مؤامرة يوم الانتخابات من قبل نشطاء الليكود لتصوير الناخبين في مراكز الاقتراع في البلدات العربية، والتي ينظر إليها على أنها محاولة للتخويف، ساهمت في ضعف الإقبال.

ولقد وجه نتنياهو اتهامات لا أساس لها من تزوير الناخبين، ولكنه فشل في تمرير قانون يسمح للكاميرات في مراكز الاقتراع.

وقد أثارت تعليقاته، قائلة أن العرب يحاولون "سرقة" الانتخابات، والإتهامات بالعنصرية.

