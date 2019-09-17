كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إندونيسيا ترفع الحد الأدنى لسن العرائس لإنهاء زواج الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقح البرلمان الإندونيسي، قانون الزواج في البلاد لرفع الحد الأدنى لسن الزواج للمرأة من ثلاث سنوات إلى 19 سنة، وهي خطوة رحب بها النشطاء كخطوة نحو كبح زواج الأطفال في أكبر دولة إسلامية في العالم.

ووافقت جميع الفصائل في البرلمان على المراجعة في جلسة عامة يوم أمس الاثنين، وفقًا لبيان على موقعها على الإنترنت، كما أوردت وكالة "رويترز".

تُعد إندونيسيا من بين الدول العشر في العالم التي تضم أكبر عدد من العرائس الأطفال، وذلك وفقًا لمجموعة حملة "الفتيات ليس العرائس".

تتزوج واحدة من كل أربع فتيات في إندونيسيا قبل بلوغ سن 18 عامًا، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الإحصاء الإندونيسية لعام 2016 ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

وقالت "ماسروشاه" من اللجنة الوطنية للعنف ضد المرأة: "لا يزال المجتمع يشجع الفتيات على الزواج في سن المراهقة، وإلا فسوف يعتبرن عوانس".

وأضافت "ماسروشاه"، التي استخدمت اسمًا واحدًا، أن اللجنة كانت تفضل أن يكون سن 21 عامًا هو الحد الأدنى لسن الزواج للرجال والنساء، حيث يعتبر كلاهما ناضجين من حيث الإنجاب والاستقرار الاقتصادي.

وسمحت إندونيسيا في السابق للفتيات من سن 16 بالزواج أو أصغر - دون حد أدنى للسن - إذا طلب آباؤهن ذلك.

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قضت المحكمة الدستورية الإندونيسية في ديسمبر بأنه من التمييزي أن يكون سن الزواج للمرأة أقل بالنسبة للرجال، الذين يمكن أن يتزوجوا قانونيًا في سن 19.

وقال يوهانا ييمبيز، وزير تمكين المرأة وحماية الطفل في بيان، إن زواج الأطفال في إندونيسيا هو السبب في التسبب في وفيات الأمهات والرضع، وكذلك تشجيع تشغيل الأطفال.

وأضاف "ييمبيز": "أخيرًا، بعد 45 عامًا (من قانون الزواج الحالي). إنها هدية للأطفال الإندونيسيين".

وفي سياق منفصل، أعلنت الشرطة الإندونيسية، اعتقال 185 شخصًا مشتبه بهم فى إشعال حرائق الغابات التي نتج عنها أدخنة سميكة وضارة حول جنوب شرقى القارة الأسيوية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية الإندونيسية "ديدى براشيتو" - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، يوم الاثنين، : "إن الشرطة سلمت التحريات التى أرجتها على 23 شخصًا من المشتبه بهم إلى النائب العام الأسبوع الماضى"، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم التحريات حول 45 شخصًا أخرًا فى وقت لاحق من الشهر الجارى، ولا يزال التحقيق جاريًا بشأن باقى المشتبه بهم.

وأضاف "براشيتو" أن المشتبه بهم اعتقلوا من 6 محافظات، وكانوا قد أعلنوا حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات، مشيرًا إلى أنه يبلغ إجمالي تعداد سكان المحافظات الست أكثر من 23 مليون نسمة.. منوهًا بأن المشتبه بهم ربما يتم محاكمتهم وفقًا لقانون حماية البيئة، حيث يواجهون عقوبة السجن لعشر سنوات بسبب إشعال الحرائق.

وكانت الوكالة الإندونيسية المعنية بتخفيف آثار الكوارث قد أعلنت، أمس الأحد، أن 99% من المواقع المشتعلة ناتجة عن حريق متعمد، مشيرة إلى أن نحو 42 مروحية ألقت 240 مليون لتر من المياه؛ لإطفاء الحرائق، كما نشرت السلطات الإندونيسية أكثر من 9 آلاف رجل إنقاذ لإطفاء أكثر من 700ر328 هيكتر.

وتشهد كل من "إندونيسيا - ماليزيا – سنغافورة" حرائق غابات كل عام على يد أصحاب المزارع والحيازات الصغيرة من أجل تطهير الأرض وتجهيزها للزراعة.