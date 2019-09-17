بنشمسي: الريسوني تعرضت للتشهير والمس بحقوقها وخصوصياتها..والقانون ظالم- فيديو

قال أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن الصحافية هاجر الريسوني تعرضت للتشهير، والمس بحقوقها، وخصوصياتها.

وأوضح بنشمسي، في تصريح لـ”اليوم 24″، على هامش محاكمة الريسوني، مساء أمس الاثنين، بالمحكمة الابتدائية في الرباط، أن “القانون ظالم”، واستغرب، “هل ستدخل الحكومة إلى بيوت نوم المغاربة لتعرف ماذا يفعلون؟”.

ويرى المتحدث أن التهم، التي تتابع بها هاجر، ومن معها لا أساس قانوني لها، وقال: “هاجر تعرضت للتشهير، ووكيل الملك أصدر بلاغا يتضمن معلومات تتعلق بالحياة الخاصة للريسوني، هذا مس بخصوصيتها”.

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يذكر أن هيأة المحكمة، المكلفة بملف الزميلة الصحافية هاجر الريسوني، المعتقلة منذ أكثر من أسبوعين في سجن العرجات، حددت موعد، الاثنين 23 شتنبر الجاري، لمواصلة جلسات المحاكمة.

وعرفت جلسة، أمس، تقديم مجموعة من الدفوعات الأولية، والشكلية من طرف دفاع الريسوني، ومن معها، ورد عليها ممثل النيابة العامة، بينما ستعرف الجلسة المقبلة تعقيب الدفاع على رد النيابة العامة.